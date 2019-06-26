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26 июня,
2019
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Томский штаб Навального: в Зональном недобор депутатов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский штаб Навального опубликовал новое расследование. В поселке Зональная станция не достает нужного по закону количества депутатов. Население в поселке растет из-за строящегося района «Южные ворота», а количество депутатов не меняется. 

Томский штаб Навального: в Зональном недобор депутатов
Фото: штаб Навального в Томске

Волонтеры штаба отправили жалобу в прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. Они хотят, чтобы в устав поселения внеслись изменения. Интересы жителей в совете должны представлять 15 депутатов. Сейчас их 10.

«Изучив устав Зональненского сельского поселения, на основе которого назначены выборы совета, мы обнаружили, что он не соответствует федеральному законодательству: там по-прежнему указано, что совет должен состоять из 10 депутатов», — из сообщения штаба Навального. 

Минимальное количество депутатов, которое должно быть в совете поселения, зависит от числа жителей. По данным Томскстата, на январь 2019 года население Зональненского сельского поселения составляло 10 440  человек.

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Следующие выборы совета Зональненского сельского поселения пройдут 8 сентября 2019 года.

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