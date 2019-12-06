Томский школьник Артем Баталов представил президенту робота для сбора чая

Встреча прошла в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где сейчас работает российско-индийская проектная школа «Большие вызовы в сфере устойчивого развития». Президенту России, главе Попечительского совета Фонда «Талант и успех» Владимиру Путину школьники представили семь групповых проектных разработок.

Томский школьник Артем Баталов представил президенту России Владимиру Путину свой проект робота для работы на чайных плантациях. По-мнению пресс-службы обладминистрации, эта разработка школьника способна улучшить сельскохозяйственное производство в России.

Ученик томской гимназии № 29 Артем Баталов рассказал главе государства о роботе для чайных плантаций. Школьники придумали автоматизированную дуальную роботизированную систему, которая при сборе чайного листа с помощью алгоритмов машинного зрения избавляется от некачественных листьев и побегов. Тем самым повышается качество собранной чайной продукции.





По признанию участников проекта, на идею создания чайного робота их натолкнула работа в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где занимаются выращиванием чайной культуры, а также поездка в Индию, где чай является национальным достоянием. В 2018 году томский школьник Артем Баталов побывал в составе делегации выпускников «Сириуса» в Индии, где работал над проектом «Умная транспортная инфраструктура».