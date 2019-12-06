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06 декабря,
2019
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Томский школьник Артем Баталов представил президенту робота для сбора чая

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский школьник Артем Баталов представил президенту России Владимиру Путину свой проект робота для работы на чайных плантациях. По-мнению пресс-службы обладминистрации, эта разработка школьника способна улучшить сельскохозяйственное производство в России.


Встреча прошла в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где сейчас работает российско-индийская проектная школа «Большие вызовы в сфере устойчивого развития». Президенту России, главе Попечительского совета Фонда «Талант и успех» Владимиру Путину школьники представили семь групповых проектных разработок.

Томский школьник Артем Баталов представил президенту робота для сбора чая
Фото: администрация Томской области

Ученик томской гимназии № 29 Артем Баталов рассказал главе государства о роботе для чайных плантаций. Школьники придумали автоматизированную дуальную роботизированную систему, которая при сборе чайного листа с помощью алгоритмов машинного зрения избавляется от некачественных листьев и побегов. Тем самым повышается качество собранной чайной продукции.


По признанию участников проекта, на идею создания чайного робота их натолкнула работа в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где занимаются выращиванием чайной культуры, а также поездка в Индию, где чай является национальным достоянием. В 2018 году томский школьник Артем Баталов побывал в составе делегации выпускников «Сириуса» в Индии, где работал над проектом «Умная транспортная инфраструктура».

Артем Баталов
Артем Баталов
Фото: со страницы во ВКонтакте Артема Баталова

Для справки: Первая международная российско-индийская проектная школа «Большие вызовы в сфере устойчивого развития» стартовала 29 ноября и продлится до 7 декабря. В ней принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников. Все они работают в проектных группах по пяти направлениям: технологии дистанционного зондирования Земли, биологические (генетические) исследования, исследования в сфере материаловедения, информационные технологии, робототехника.

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