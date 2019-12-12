Томские сенаторы поддержали обложение самозанятых сибиряков налогом

Совет Федерации одобрил действие закона о налоге для самозанятых в 19 российских регионах. Среди проголосовавших «за» томские сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко .

Закон начнет действовать с 1 января на территории 19 регионов. Среди сибирских регионов в новый перечень вошли Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край. Прежде он действовал только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.





«Изменения в закон распространяют эксперимент со следующего года на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города-миллионники», — говорится в пояснении авторов.





По данным Тайги.инфо, 153 члена Совфеда изменения поддержали. Среди них томский сенатор Виктор Кресс, новосибирский Владимир Городецкий, Елена Мизулина от Омска, красноярский Андрей Клишас, кемеровский Алексей Синицын, бурятский Вячеслав Наговицын. Против оказался лишь сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Еще 16 членов не принимали участие в голосовании.





Отметим, закон о самозанятых сейчас тестируется в России. Он распространяется на граждан с годовым доходом не более 2,4 млн рублей и не занимающихся продажей подакцизных товаров. Им предлагают через специальное приложение на смартфоне платить по 4 % за услуги, оказанные другим гражданам, по 6 % за услуги юрлицам. Власти объясняют введение закона возможностью гражданам легализовать доходы.





Напомним, до этого Виктор Кресс поддерживал в Совфеде принятие закона об изоляции Рунета.





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