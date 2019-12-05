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05 декабря,
2019
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Томский рыбозавод просит прокуратуру проверить действия Россельхознадзора, нашедшего ртуть в рыбе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Руководство ООО «Колпашевский рыбозавод», в чьей продукции Россельхознадзор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации ртути, подало заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия надзорного ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Томский рыбозавод просит прокуратуру проверить действия Россельхознадзора, нашедшего ртуть в рыбе

«В общей сложности мы сами провели три экспертизы. Последняя была, когда специалисты Россельхознадзора повторно брали пробы, — рассказал директор предприятия Владимир Репко. — Но в этот раз отправили уже в лабораторию Томского ЦСМ и также в рыбе ничего не нашли. Как мы можем вообще дальше работать, если результаты исследований от аккредитованных организаций не принимаются ведомством во внимание?».


Руководитель завода просит прокуратуру изучить действия Россельхознадзора на предмет их законности.


Ранее сообщалось, что управление Россельхознадзора по Томской области дважды выявило превышение содержания ртути при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. В то же время экспертизы, инициированные Роспотребнадзором и самим предприятием, нарушений не зафиксировали.

Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии. Руководству предприятия было выдано уведомление о необходимости изъятия рыбы и ее уничтожения до 5 декабря.


Следственное управление СКР по Томской области проводит доследственную проверку информации о ситуации на рыбозаводе, опубликованной в СМИ.

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