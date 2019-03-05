Томский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по кори

С 4 марта в областном управлении Роспотребнадзора начала работу тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики кори. Специалисты отдела эпидемиологического надзора проконсультируют население и расскажут, чем опасна корь и каковы ее последствия, как можно защититься от инфекции. Здесь же можно узнать все о вакцинации против кори, в том числе, где можно поставить прививку.





«Горячая» линия продлится до 18 марта. Обращения принимаются по телефонам: 8-800-350-44-55, (3822) 24-97-18, (3822) 44-67-32. Также информацию можно получить в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области по номеру: 8 (3822) 40-69-90», — говорится в сообщении.





Отмечается, что эпидситуация по кори в Томской области находится на контроле у специалистов Роспотребнадзора.





Напомним, в конце февраля этого года в Новосибирске произошла крупная вспышка кори, заболели 39 человек. Карантин был введен в 13 учебных заведениях города.





Впервые о резком росте заболеваемости корью в Новосибирской области стало известно в 2018 году. По данным на август, в больницы привезли около 50 человек. Очагами инфекции стали Центральный район Новосибирска, село Толмачёво и город Обь. В Минздраве сообщили, что чаще всего заболевали непривитые люди.





Среди симптомов кори — высокая температура, гиперреакция на раздражители, кашель, светобоязнь, желудочно-кишечная симптоматика, отек лица, пятна в горле и на щеках.



