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26 февраля,
2019
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Томский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Эксперты управления Роспотребнадзора проанализировали показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томской области и отменили карантин. Согласно данным, показатель в Томске установился ниже пороговых значений во всех возрастных группах: на 17,7% и 33,9% соответственно. Постановление опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

Томский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ

Ранее сообщалось, что в Томске и области был введен запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий и ограничено посещение пациентов в больницах, а также воспитанников домов ребенка, школ-интернатов и других учреждений с круглосуточным пребыванием людей.


«Отменить с 26.02.2019 года все ограничительные мероприятия в подведомственных учреждениях, отменить масочный режим в учреждениях с массовым скоплением людей, в том числе в аптеках, транспорте, предприятиях общественного питания, торговли, культурно-досуговых учреждениях и других», — говорится в сообщении.


Как отметили в ведомстве, число муниципальных образований с превышением эпидпорога сократилось до двух территорий.

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