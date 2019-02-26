Томский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ

Эксперты управления Роспотребнадзора проанализировали показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томской области и отменили карантин. Согласно данным, показатель в Томске установился ниже пороговых значений во всех возрастных группах: на 17,7% и 33,9% соответственно. Постановление опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Томске и области был введен запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий и ограничено посещение пациентов в больницах, а также воспитанников домов ребенка, школ-интернатов и других учреждений с круглосуточным пребыванием людей.





«Отменить с 26.02.2019 года все ограничительные мероприятия в подведомственных учреждениях, отменить масочный режим в учреждениях с массовым скоплением людей, в том числе в аптеках, транспорте, предприятиях общественного питания, торговли, культурно-досуговых учреждениях и других», — говорится в сообщении.





Как отметили в ведомстве, число муниципальных образований с превышением эпидпорога сократилось до двух территорий.