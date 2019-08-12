Томский психолог пишет пособие по помощи пожилым людям, пережившим насилие

Аспирантка ТГУ Ксения Баженкова пишет методические рекомендации по работе с пожилыми людьми, пережившими насилие, передает пресс-служба университета.





Насилие над пожилыми людьми в науке называется геронтологическим насилием. Чтобы разобраться в его специфике, Ксения Баженкова опросила 315 томичей в возрасте от 55 до 80 лет, работала в Комплексном центре социального обслуживания населения Томской области, в специализированном Доме ветеранов, вела тренинги в рамках «Открытого университета» ТГУ и регионального проекта «Академия активного долголетия» (Школа психологической молодости).





«Сейчас существует единая программа по работе с жертвами насилия, — рассказывает Ксения. — Но при работе с пожилыми людьми есть моменты, на которые нужно обращать внимание. Например, они очень ранимы и чувствительны. Чаще всего они считают себя жертвами и перекладывают ответственность на других людей. Они не могут собраться, воспользоваться приёмами саморегуляции и совладать со своим эмоциональным состоянием. Если случилось плохое что-то, у них падает физическая активность и страдает повседневная деятельность. Они не пытаются куда-то обратиться, походить на курсы, чтобы понять, как жить с такой ситуацией. Это происходит из-за мыслей, что я уже пожилой человек, ничего не изменить, у меня такая судьба».