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03 декабря,
2019
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Томский пристав нашла должника по фотографии в соцсетях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудник службы судебных приставов нашла должника по фотографии, сообщает пресс-служба ведомства. Скрывающийся томич выложил в соцсети снимок с адресом дома, в котором он жил.

Томский пристав нашла должника по фотографии в соцсетях

Томич задолжал банку 550 тысяч рублей. Приставы вынесли запрет на регистрацию авто мужчины, но по адресу найти не смогли — оказалось, что по указанному в исполнительных документах адресу он не жил.

Найти машину судебным приставам помогли соцсети: на одном из снимков должник запечатлен возле пятиэтажного многоквартирного дома постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом, — говорится в сообщении. — Следующим этапом стало дежурство приставов у «хрущевки». Как только служители закона обнаружили во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест.

Машину изъяли и предали на хранение взыскателю — банку. Предварительно авто оценили в 300 тысяч рублей. Если должник не оплатит долг в установленный приставом срок, машину оценят окончательно и продадут.

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