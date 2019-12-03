Томский пристав нашла должника по фотографии в соцсетях

Найти машину судебным приставам помогли соцсети: на одном из снимков должник запечатлен возле пятиэтажного многоквартирного дома постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом, — говорится в сообщении. — Следующим этапом стало дежурство приставов у «хрущевки». Как только служители закона обнаружили во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест.