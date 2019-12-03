Томский пристав нашла должника по фотографии в соцсетях
Сотрудник службы судебных приставов нашла должника по фотографии, сообщает пресс-служба ведомства. Скрывающийся томич выложил в соцсети снимок с адресом дома, в котором он жил.
Томич задолжал банку 550 тысяч рублей. Приставы вынесли запрет на регистрацию авто мужчины, но по адресу найти не смогли — оказалось, что по указанному в исполнительных документах адресу он не жил.
Найти машину судебным приставам помогли соцсети: на одном из снимков должник запечатлен возле пятиэтажного многоквартирного дома постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом, — говорится в сообщении. — Следующим этапом стало дежурство приставов у «хрущевки». Как только служители закона обнаружили во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест.
Машину изъяли и предали на хранение взыскателю — банку. Предварительно авто оценили в 300 тысяч рублей. Если должник не оплатит долг в установленный приставом срок, машину оценят окончательно и продадут.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?