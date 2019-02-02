Томский онкодиспансер проведет горячую линию

Горячая линия пройдет в Томском областном онкологическом диспансере во Всемирный день борьбы с раком — 4 февраля. Все желающие смогут проконсультироваться с врачами с 12:00 до 13:30 по номеру 8 (3822) 90-95-99.





Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием онкологической и паллиативной помощи, о ранней диагностике рака, профилактических мерах, рассказать о самых современных и эффективных методах лечения заболеваний онкологического профиля.





Принимать звонки будут: заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Елена Шаталова, главные областные паллиатолог Татьяна Данченко и онколог Лидия Пикалова, а также главврач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина и другие специалисты учреждения.