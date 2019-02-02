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02 февраля,
2019
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Томский онкодиспансер проведет горячую линию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Горячая линия пройдет в Томском областном онкологическом диспансере во Всемирный день борьбы с раком — 4 февраля. Все желающие смогут проконсультироваться с врачами с 12:00 до 13:30 по номеру 8 (3822) 90-95-99.


Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием онкологической и паллиативной помощи, о ранней диагностике рака, профилактических мерах, рассказать о самых современных и эффективных методах лечения заболеваний онкологического профиля. 


Принимать звонки будут: заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Елена Шаталова, главные областные паллиатолог Татьяна Данченко и онколог Лидия Пикалова, а также главврач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина и другие специалисты учреждения.

Томский онкодиспансер проведет горячую линию
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