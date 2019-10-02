Томский «Небесный урожай» стал лучшим на фестивале деревянной скульптуры в Карелии

В Карелии завершился второй международный фестиваль деревянной скульптуры «Между небом и землей». Лучшие мастера по обработке дерева съехались в город Лахденпохья, чтобы принять участие в уникальном конкурсе. Была там и сборная команда от Томской области. Она заняла первое место в номинации «Город ангелов» за композицию «Небесный урожай». За свою работу команда получила самый крупный денежный приз в размере 400 тысяч рублей.

В состав команды от Томской области вошли Сергей Руссу и Сергей Федоринов из Первомайского района, Евгения Кошкарёва и Павел Сафронов из Северска, Антон Соловьёв из Чаинского района. Все резчики — неоднократные участники Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Команда от Томской области называлась «Миротворцы-2019» и в этом составе выступала впервые.

На протяжении восьми дней, с 20 по 27 сентября, резчики трудились над созданием деревянных скульптур. Работа проходила возле стен Яккимской кирхи. Она и стала основной темой для создания деревянных шедевров.





Проекты воплощались в жизнь тремя командами в номинации «Город ангелов», а также индивидуальными мастерами в номинации «Человечество». Из толстых длинных бревен диаметром более 60 сантиметров резчики должны были вырезать произведения деревянной скульптуры. Свои творения авторы установили как внутри храма, так и снаружи.





«Мы проводим фестиваль для возрождения кирхи, - рассказал на фестивале один из его устроителей, представитель Некоммерческой организации Центр защиты прав населения Северного Приладожья «ПравДА». - Нам хотелось привлечь внимание жителей и гостей Карелии к аспектам духовной жизни и социальным проблемам через скульптурную композицию. Мастерам удалось оживить Яккимскую кирху, наполнить ее потрясающими образами, которые станут отличным украшением для храма».





Мастерство резчиков оценивало опытное жюри, в состав которого вошел и председатель ТРОО ФНР «Праздник топора» Денис Лыхин.