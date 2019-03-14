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14 марта,
2019
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Томский машиностроительный завод хочет выпускать в Кузбассе плавающие экскаваторы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский машиностроительный завод  планирует наладить в Юрге серийный выпуск экскаваторов класса «Амфибия», сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора компании Юрия Коваля.

Томский машиностроительный завод хочет выпускать в Кузбассе плавающие экскаваторы

Инвестиции в проект оцениваются в 750 млн рублей, в том числе, 660 млн рублей — капвложения.


Юрий Коваль пояснил, что экскаваторы класса «Амфибия» эксплуатируются на обводненных участках, «где невозможно применение экскаваторов на простой ходовой части».


«Верхнюю часть экскаватора мы используем стандартную, передовых производителей — Hitachi, Comatsu, Caterpillar. Нашей разработкой является нижняя часть, позволяющая экскаватору переплывать озера, реки, работать на болотах», — рассказал Коваль.

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