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22 сентября,
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Томский краеведческий музей получит 5 миллионов на проект о спецпереселенцах

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Томский областной краеведческий музей получит 5 миллионов рублей на проект о спецпереселенцах – «Сибиряки вольные и невольные», сообщает пресс-служба благотворительного фонда Владимира Потанина. 

В Томске прошел первый Форум потомков спецпереселенцев
В Томске прошел первый Форум потомков спецпереселенцев

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова уже несколько лет реализует проект «Сибиряки вольные и невольные» (созданный на грант программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда Потанина), основная цель которого – переосмыслить прошлое и помочь человеку понять взаимосвязь между своей жизнью и историческими событиями. Доходы от созданного на базе музея фонда целевого капитала планируется направлять на развитие этого проекта — из сообщения фонда Потанина

Проект «Сибиряки вольные и невольные» имеет две части: выставка об истории крестьянских переселений в Сибирь с 1850-х по 1940-е годы и сайт, на котором размещаются семейные истории, рассказанные потомками, как вольных переселенцев, так и спецпереселенцев, а также литература и архивные материалы, посвященные проблемам переселения и принудительных миграций в годы сплошной коллективизации.

Благотворительный фонд также поддержит еще несколько гражданских инициатив сотрудников вузов, музеев и других некоммерческих организаций, прошедших обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО.

Отметим, что проект о спецпереселенцах «Сибиряки вольные и невольные» в 2013 году уже получал деньги от благотворительного фонда Владимира Потанина.


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