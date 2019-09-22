Томский краеведческий музей получит 5 миллионов на проект о спецпереселенцах

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова уже несколько лет реализует проект «Сибиряки вольные и невольные» (созданный на грант программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда Потанина), основная цель которого – переосмыслить прошлое и помочь человеку понять взаимосвязь между своей жизнью и историческими событиями. Доходы от созданного на базе музея фонда целевого капитала планируется направлять на развитие этого проекта — из сообщения фонда Потанина