Томский Художественный музей выставит оригиналы Сальвадора Дали

1 августа в Художественном музее открывается выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». На ней представят более 100 оригиналов работ, а также стеклянные скульптуры и «ожившие полотна» художника.





«Томичи смогут посетить уникальную для России экспозицию – впервые подлинники Дали и мультимедийные технологии представлены вместе. Это настоящее погружение в сюрреализм, мир аллюзий и парадоксальных форм. Выставка успешно прошла во многих городах России и привлекла внимание десятков тысяч человек», — говорится в анонсе музея.





На выставке покажут оригиналы из известных графических серий «Песнь песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озорные сны Пантагрюэля», «Капричос Гойи» — всего более ста картин сюрреалиста.