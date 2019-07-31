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31 июля,
2019
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Томский Художественный музей выставит оригиналы Сальвадора Дали

ТВ2
ТВ2
1 час назад

1 августа в Художественном музее открывается выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». На ней представят более 100 оригиналов работ, а также стеклянные скульптуры и «ожившие полотна» художника.


«Томичи смогут посетить уникальную для России экспозицию – впервые подлинники Дали и мультимедийные технологии представлены вместе. Это настоящее погружение в сюрреализм, мир аллюзий и парадоксальных форм. Выставка успешно прошла во многих городах России и привлекла внимание десятков тысяч человек», — говорится в анонсе музея.


На выставке покажут оригиналы из известных графических серий «Песнь песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озорные сны Пантагрюэля», «Капричос Гойи» — всего более ста картин сюрреалиста.

Томский Художественный музей выставит оригиналы Сальвадора Дали

«Знаменательным событием станет и прибытие в томский музей двух стеклянных скульптур Сальвадора Дали – «Рыба Мальбранша» и «Истерическая Венера Милосская». Также зрители увидят «Живые сны» Сальвадора Дали: работы великого гения «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение. Еще одним сюрпризом для посетителей будет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ», — добавляют организаторы.


Отметим, выставку организует Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Открытие — 1 августа в Томском областном художественном музее (пер.Нахановича, 3), Первую экскурсию по выставке проведет коллекционер, владелец галереи PS Gallery Павел Башмаков. Посмотреть полотна можно будет до 6 октября.

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