Томский фонд ОМС направит более 100 млн рублей на зарплаты новых медиков

За счет дополнительного финансирования со стороны фонда у томских медучреждений появилась возможность получать средства на содержание вновь принятых специалистов, — цитирует пресс-служба обладминистрации замгубернатора по социальной политике Ивана Деева. — Это, безусловно, положительно скажется на работе больниц и поликлиник: сократится время ожидания медицинской помощи, связанное с нехваткой персонала.

Сумма софинансирования медучреждений каждый год будет увеличиваться. К 2021 году она должна достигнуть более 421 миллиона рублей.





«Средства предназначены в первую очередь для устранения кадрового дефицита в медицинских организациях. При этом они запланированы из расчета уровня заработной платы в соответствии с указом президента: для врачей на уровне 200 процентов, среднего медперсонала — 100 процентов к среднему трудовому доходу по региону», — пояснил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко.





В Томской области, согласно данным Росстата, зарплата врачей за последние 5 лет выросла на 10 тысяч рублей - с 41 064 рублей до 51 883 рублей. При этом самих врачей в регионе стало меньше: 5088 против 5216. Врачам приходится работать на полторы-две ставки не только из-за дефицита кадров в отрасли, но и просто ради заработка.