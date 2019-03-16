Томский БКЗ проведет для жителей Молчанова прямую трансляцию концерта Шуберта

В Большом концертном зале Томской государственной филармонии состоится онлайн-трансляция в село Молчаново Томской области. Музыканты исполнят для местных жителей девятую симфонию Шуберта и концерт № 20 ре минор для фортепиано с оркестром Моцарта. Трансляция пройдет в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» и будет вестись с четырех видеокамер. Дирижером выступит Рене Гуликерс из Нидерландов. Концерт состоится в воскресенье, 17 марта, в 18:00 по местному времени.





«Рене Гуликерс станет открытием для томской публики, хотя в Россию он приезжает уже не в первый раз. В его творческом портфолио – сотрудничество с такими известными коллективами, как Государственный академический симфонический оркестр им. Светланова, оркестр Московской филармонии, Уральский государственный филармонический оркестр и другие. Маэстро дирижировал оркестрами в Литве, Китае, Южной Корее, Японии, Германии и, конечно, в Нидерландах. Дирижировал оперными спектаклями, выступал с оркестрами национального радио Польши, Румынии и Словении», — сообщается на портале БКЗ.





Это уже вторая трансляция Томской областной филармонии для жителей региона. Впервые онлайн-концерт «Классическая весна», состоящий из произведений Баха, Моцарта, Чайковского, Верди, Бизе, Свиридова, Уильямса, Оффенбаха, услышали жители того же Молчановского района.