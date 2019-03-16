Томский БКЗ проведет для жителей Молчанова прямую трансляцию концерта Шуберта
В Большом концертном зале Томской государственной филармонии состоится онлайн-трансляция в село Молчаново Томской области. Музыканты исполнят для местных жителей девятую симфонию Шуберта и концерт № 20 ре минор для фортепиано с оркестром Моцарта. Трансляция пройдет в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» и будет вестись с четырех видеокамер. Дирижером выступит Рене Гуликерс из Нидерландов. Концерт состоится в воскресенье, 17 марта, в 18:00 по местному времени.
«Рене Гуликерс станет открытием для томской публики, хотя в Россию он приезжает уже не в первый раз. В его творческом портфолио – сотрудничество с такими известными коллективами, как Государственный академический симфонический оркестр им. Светланова, оркестр Московской филармонии, Уральский государственный филармонический оркестр и другие. Маэстро дирижировал оркестрами в Литве, Китае, Южной Корее, Японии, Германии и, конечно, в Нидерландах. Дирижировал оперными спектаклями, выступал с оркестрами национального радио Польши, Румынии и Словении», — сообщается на портале БКЗ.
Это уже вторая трансляция Томской областной филармонии для жителей региона. Впервые онлайн-концерт «Классическая весна», состоящий из произведений Баха, Моцарта, Чайковского, Верди, Бизе, Свиридова, Уильямса, Оффенбаха, услышали жители того же Молчановского района.
Напомним, что трансляции ведутся в рамках нацпроекта «Культура». Томская область получит из федерального бюджета на его реализацию 500 млн рублей до 2024 года, еще 138 млн рублей на эти цели выделит регион. Средства пойдут на цифровизацию культурных ресурсов области и поддержку творческих инициатив и повышение доступа граждан к «лучшим образцам культуры».
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