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21 июня,
2019
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Томский бизнесмен грозил сжечь КамАЗы, которые у него изъяли за долги

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Предприятие по доставке пиломатериалов задолжало по договору подряда 600 тысяч рублей. Когда судебные приставы арестовали КамАЗы, принадлежащие одному из бизнесменов, он пригрозил сжечь машины. 

Томский бизнесмен грозил сжечь КамАЗы, которые у него изъяли за долги

Приставы узнали, что один из предпринимателей-должников владеет восемью КамАЗами, наложили запрет на перерегистрацию машин и выехали на предприятие для ареста транспорта.

На территории предприятия сотрудники отдела увидели два КамАЗа, определив по госномеру их принадлежность должнику, — говорится в пресс-релизе УФССП. — Несмотря на то что машины были без двигателей, их реализация в дальнейшем могла покрыть задолженность. Когда пристав начала составлять акт описи и ареста, приехал должник и стал угрожать служителям закона, пообещав облить КамАЗы бензином и поджечь.

Пристав объяснила мужчине, что за воспрепятствование деятельности сотрудника УФССП его могут привлечь к ответственности, вызвала полицию и убедила не мешать.


КамАЗы арестовали, предварительно оценили в 300 тысяч рублей каждый и передали взыскателю. Если должник не погасит долг в установленный срок, машины оценят и продадут.

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