Томский бизнес получил доступ к суперкомпьютеру
Компания МТС запустила один из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено для тех компаний Томска - от крупных холдингов до малого бизнеса и стартапов - которым требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Сервис GPU SuperComputer способен более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты: за счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Он может быть полезен в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке. Крупный бизнес Омской области получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.
Розничные сети и торговые центры смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. В финансовом секторе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. А предприятия нефтегазового сектора, аэрокосмической промышленности и металлургии будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.
«Вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам или суперкомпьютерам. Новый сервис МТС открывает компаниям доступ к таким облачным вычислениям, которые ранее не были возможны или требовали много времени и затрат. Благодаря этому бизнес Томского региона сможет в несколько раз быстрее внедрять инновации и повышать свою конкурентоспособность», — отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.
Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.
Подробнее об услуге GPU SuperComputer:
- Облачный сервис развернут в собственных дата-центрах МТС и реализован на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA – программно-аппаратной платформы NVIDIA DGX-1 с видеокартами Tesla V100 памятью 32 Гб. На данный момент это один из самых мощных в мире графических процессоров.
- Максимальное число видеокарт может достигать восьми: пользователям доступны до 40 960 ядер CUDA и до 5 120 ядер Tensor. Конфигурация до трех раз ускоряет обучение искусственного интеллекта по сравнению с другими доступными на рынке системами для высокопроизводительных вычислений.
- Решение использует высокопроизводительную шину NVLink, обеспечивающую скорость до 300 Гбит/с, что до десяти раз выше, чем при подключении видеокарт по интерфейсу PCI Express.
- В рамках предоставления услуги создается виртуальная машина с предустановленной операционной системой NVIDIA DGX OS со стеком технологий для машинного обучения и подключенной видеокартой; предоставляется безопасный доступ по SSH-протоколу.
- Решение можно бесплатно протестировать, оставив заявку на сайте #CloudMTS.
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