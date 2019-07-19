Томский бизнес получил доступ к суперкомпьютеру

Компания МТС запустила один из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено для тех компаний Томска - от крупных холдингов до малого бизнеса и стартапов - которым требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.

Сервис GPU SuperComputer способен более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты: за счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер эффективно решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Он может быть полезен в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке. Крупный бизнес Омской области получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.





Розничные сети и торговые центры смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами. В финансовом секторе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. А предприятия нефтегазового сектора, аэрокосмической промышленности и металлургии будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование.





«Вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам или суперкомпьютерам. Новый сервис МТС открывает компаниям доступ к таким облачным вычислениям, которые ранее не были возможны или требовали много времени и затрат. Благодаря этому бизнес Томского региона сможет в несколько раз быстрее внедрять инновации и повышать свою конкурентоспособность», — отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.





Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.





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