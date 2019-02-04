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04 февраля,
2019
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Томский автовокзал отменил 59 рейсов из-за холодов

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Сегодня, 4 февраля, 59 автобусов не выйдут из Томска из-за холодов, сообщает сайт автовокзала. Уже есть информация об отмене нескольких рейсов на завтра.

Томский автовокзал отменил 59 рейсов из-за холодов

Отменены рейсы до Новосибирска, Горно-Алтайска, Красноярска, Барнаула, Тегульдета, Бакчара, Первомайского и по другим направлениям. Завтра, 5 февраля, автобусы не выйдут в направлении Павлодара, Новосибирска, аэропорта Толмачево, Нарги, Белокурихи и Колпашева. Полный список отмененных рейсов — на сайте автовокзала


Администрация вокзала приносит извинения за неудобства и предлагает оформить возврат билетов в пунктах приобретения.


Сегодня утром столбик термометра в Томске опустился до –42°С. Ранее сообщалось, что температура в Томской области может упасть до –50°С. По прогнозам синоптиков, холода в регионе простоят до 6 февраля.


В январе 2018 года томские перевозчики отменяли по 40-50 рейсов в день из-за морозов. Тогда начальник службы эксплуатации АО «Томскавтотранс» Валерий Жуйков объяснил, что при низких температурах велика вероятность поломки автобуса и перевозчики стараются не рисковать. 

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