Томский автовокзал отменил 30 рейсов из-за холодов

Томский автовокзал отменил 30 рейсов из-за низких температур, сообщает сайт автовокзала. Ранее областной гидрометцентр сообщал о морозах до –40°С.







Сегодня, 31 января, отменяются рейсы до Горно-Алтайска, Колпашева, Экибастуза, Барнаула и Асина. В даты с 1 по 5 февраля автобусы из Томска не уедут в направлении Новосибирска, аэропорта Толмачево, Павлодара, Колпашева, Минусинска и других населенных пунктов.





Полный список отмененных рейсов и информацию о возврате денег за купленные билеты можно увидеть на сайте автовокзала.





Ранее мы сообщали, что в Томской области ожидаются морозы до –40°С, в Томске — до –30°С и ниже. По прогнозам синоптиков, такой температурный фон в регионе продержится до 6 февраля.