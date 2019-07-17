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17 июля,
2019
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Томский автотранспортный союз: система ГЛОНАСС на маршрутках не обязательна

Людмила Пасько
Людмила Пасько
11 минут назад

Томские перевозчики направили письмо мэру города Ивану Кляйну, в котором утверждают, что установка системы ГЛОНАСС на маршрутки не обязательна. Они ссылаются на постановление правительства России, которое приостановило оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации до 2020 года.

Томский автотранспортный союз: система ГЛОНАСС на маршрутках не обязательна

«Перечень транспортных средств и порядок оснащения определяет правительство Российской Федерации, — подчеркивает президент Томского автотранспортного союза Иван Бубеннов. —  Согласно постановлению правительства РФ от 13 февраля 2018 года, оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS должно быть приостановлено до 31 мая 2020 года».


«Томский автотранспортный союз неоднократно во избежание ошибок предлагал обсуждать требования к подвижному составу, утверждаемые муниципальными правовыми актами. Но к нашему мнению должностные лица администрации города Томска не прислушиваются», — говорится в письме (копия есть в редакции ТВ2).


Напомним, с 1 января 2017 года в Томске работает новая схема организации движения общественного транспорта. Одним из ключевых условий муниципального контракта с перевозчиками было наличие системы ГЛОНАСС, а также наличие кондукторов, запрет на курение для водителей и обеспечение работы автобусов на маршрутах до 23.00.


По информации мэрии, сейчас некоторые перевозчики отключают ГЛОНАСС в вечернее время, и специалисты ЦОиКП не могут отследить их перемещение, а, значит, и количество единиц на маршруте и соблюдение интервалов. Информация о таких перевозчиках фиксируется и направляется в департамент городского хозяйства для принятия жестких мер.

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