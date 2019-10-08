Томский авдокат получил три года условно за размен поддельных денег в булочной

После размена денег адвокат сам явился к следователям с повинной. Дело о сбыте и хранении поддельных денег рассматривалось в Октябрьском районном суде Томска, сообщается на сайте региональной прокуратуры.





По информации ведомства, в июне 2019 года практикующий адвокат приобрел через интернет десять поддельных купюр по 2000 рублей. На следующий день он пришел с ними в магазин свежей выпечки и купил хлебобулочные изделия. На сдачу он получил 1850 рублей настоящими деньгами. Однако через неделю мужчина добровольно явился с повинной к следователям.





«С учетом данных о личности виновного, который ранее не судим, имеет положительные характеристики, государственный обвинитель Дарина Калинина ориентировала суд на назначение наказания в виде условного лишения свободы», — говорится в сообщении.





Суд признал 30-летнего мужчину виновным, но учел позицию обвинения. В итоге адвоката приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.