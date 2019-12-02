Томский «АнтиСПИД» центр стал одним из лучших в России

Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по итогам всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр» занял первое место в номинации «Прорыв в лечении».





Российский конкурс «Лучший СПИД-центр» проводится Минздравом РФ, чтобы поощрять лучшие практики по информированию, профилактике и лечению инфекции. Итоги конкурса подвели на всероссийском форуме специалистов.







«Тестирование на ВИЧ в Томской области с начала 2019 года уже прошли более 247 тысяч человек. Это на семь тысяч человек больше прошлого года. Антиретровирусную терапию получают 68,5 % томичей, состоящих на диспансерном учете, что является хорошим показателем работы и доступности медпомощи пациентам с данным заболеванием», — говорит главврач томского центра Александр Чернов.





Отметим, в начале ноября 2019 года в Томской области насчитывался 961 зарегистрированный случай заражения вирусом. Эта цифра меньше, чем в то же время в прошлом году.