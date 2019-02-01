Томский аэропорт выплатит компании «Аэрофлот» 1,6 млн рублей

«Аэропорт Томск» по мировому соглашению выплатит компании «Аэрофлот» почти 1,6 миллиона рублей, говорится в определении Арбитражного суда Томской области. Выплата денег не предполагает признания аэропортом вины.





«По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется уплатить истцу 1 595 064 руб. 58 коп. Оплата суммы урегулирования не означает признания ответчиком какой-либо вины и ответственности за событие, убытки или какие-либо иные последствия события для истца и иных лиц и осуществляется для скорейшего прекращения судебного спора и исключения всех и любых возможных требований сторон друг к другу вследствие события», — гласит определение суда от 30 января.





Сообщается, что сумма должна быть перечислена «Аэрофлоту» в течение пяти рабочих дней после вступления определения суда в силу.





ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к аэропорту Богашево в октябре 2018 года. Авиакомпания требовала взыскать с томского аэропорта полтора миллиона рублей, потраченных на ремонт самолета. Исковые требования «Аэрофлот» обосновывала тем, что «Аэропорт Томск» не обеспечивает полную орнитологическую безопасность полетов в районе аэродрома.





В сентябре 2017 года с иском к «Аэропорт Томск» уже обращалась авиакомпания «Глобус». Тогда «Глобус», входящая в холдинг S7, требовала возмещения убытков свыше 40 тысяч долларов в связи с попаданием птицы в двигатель Боинга-737. Суд авиакомпании отказал.