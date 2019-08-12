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12 августа,
2019
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Томский аэропорт побил 20-летний рекорд по числу принятых пассажиров

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский аэропорт побил свой почти 20-летний рекорд по пассажиропотоку. В июле он принял почти 81 тысячу пассажиров. По сравнению с июлем прошлого года, это на 26 % больше, сообщается на сайте аэропорта. Последний раз томский аэропорт принимал около 80 тысяч пассажиров в начале девяностых.

«Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос благодаря увеличению количества рейсов как на московском, так и на региональных направлениях, — говорится на сайте аэропорта. — По сравнению с июлем прошлого года, увеличилось количество рейсов по ряду направлений: Томск – Москва (+19,3 %), Томск – Новосибирск (+83,8 %), Томск – Красноярск (+43,5 %), Томск – Сочи (+33,3 %).  Рост наблюдается и на региональных направлениях: появились рейсы в Иркутск, Екатеринбург, Нижневартовск, возобновились рейсы в Абакан и Барнаул, Казань».


Количество пассажиров увеличилось и благодаря участию Томской области в федеральных и областной программах по повышению доступности авиаперевозок.

Томский аэропорт побил 20-летний рекорд по числу принятых пассажиров
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