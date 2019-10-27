Томский аэропорт перешел на зимнее расписание полетов: что изменится

Начиная с воскресенья, 27 октября, и вплоть до мая 2019 года томский аэропорт будет работать по зимнему расписанию. Это немного изменит график рейсов и добавит ряд сезонных направлений.

Авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Уральские авиалинии» сохранят частоту полетов по направлению Томск-Москва, согласно осенне-зимнему расписанию, но незначительно изменят время прибытия и вылета. Авиакомпания «Победа» больше не выполняет полеты из Томска в Москву и обратно, так как рейс не включили в зимнее расписание.

Благодаря специально разработанному расписанию рейсы из Томска удобно стыкуются с большим количеством направлений из аэропорта Толмачево и предлагают удобные пересадки для дальнейшего путешествия в города Дальнего Востока в страны Юго-Восточной Азии, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Сохранится рейс Томск-Казань, его продолжит выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Также, сохранят свою частоту и график вылетов рейсы в Абакан, Барнаул, Каргасок, Кедровый, Новый Васюган, Стрежевой, Нижневартновск, Иркутск, Тюмень.



Авиакомпания «NordStar» сохранит программу и частоту полетов по направлениям Красноярск-Томск-Красноярск и Красноярск-Томск-Сургут, но с изменением в расписании.



Авиакомпания «РусЛайн» продолжит выполнение рейса Томск-Екатеринбург с частотой четыре раза в неделю.



В расписании международных рейсов сохранены популярные туристические направления в Таиланд (Паттайя, Пхукет) и Вьетнам (Нячанг).





Подробное расписание полетов доступно по ссылке.