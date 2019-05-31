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31 мая,
2019
Новости

Томский аэропорт модернизировал парковку

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский аэропорт модернизировал парковочную систему. Специалисты установили дополнительное оборудование и ввели в эксплуатацию третий проезд с реверсивным движением.


«Обновленная парковочная система позволит в утренние часы пик установить приоритетное направление и использовать 3 полосы движения на выезд. Таким образом, реверсивный способ организации движения обеспечит бесперебойный выезд с привокзальной площади, равномерно распределит поток выезжающих автомобилей по трем полосам движения, значительно сократит время выезда и предотвратит образование «пробок» на привокзальной площади», — говорится в сообщении.


Система реверсивного движения на трех полосах начнет действовать с 1 июня.

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