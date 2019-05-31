Томский аэропорт модернизировал парковку

Томский аэропорт модернизировал парковочную систему. Специалисты установили дополнительное оборудование и ввели в эксплуатацию третий проезд с реверсивным движением.





«Обновленная парковочная система позволит в утренние часы пик установить приоритетное направление и использовать 3 полосы движения на выезд. Таким образом, реверсивный способ организации движения обеспечит бесперебойный выезд с привокзальной площади, равномерно распределит поток выезжающих автомобилей по трем полосам движения, значительно сократит время выезда и предотвратит образование «пробок» на привокзальной площади», — говорится в сообщении.





Система реверсивного движения на трех полосах начнет действовать с 1 июня.