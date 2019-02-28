Томским активистам отказали в иске об отмене выборов в области

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Томский областной суд отказал активистам штаба Навального в иске, в котором требовали признать незаконным закон об отмене выборов в Томской области. Соответствующий иск, поданный Анной Ворошиловой, начали рассматривать в Томском областном суде 25 февраля. Решение об отклонении иска суд вынес 28 февраля. В качестве ответчиков выступали представители облдумы, в качестве заинтересованного лица исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» Наталья Лиманская.



Ранее сообщалось, что 25 декабря 2018 года депутаты областной Думы под руководством Оксаны Козловской приняли сразу в двух чтениях поправки в закон «О формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Теперь глав в районах Томской области будут выбирать не жители, а местные думы по представлению конкурсной комиссии. Прямые выборы главы муниципалитета сохранятся только в Томске. Из присутствовавших депутатов «за» проголосовали 25 человек, «против» — девять.

Истица Анна Ворошилова в своем выступлении заявила, что облдума своим решением об отмене выборов в области ущемляет ее права как избирателя, гарантированные Конституцией РФ.

«Ключевое звено любых выборов – народ, который путем прямого волеизъявления защищает свои права и свободы, размывается под действием данных манипуляций с законом, — сказала в суде Анна Ворошилова. — Ведь избрание глав муниципальных образований представительным органом местного самоуправления существенно снижает уровень ответственности глав перед населением территорий, которые они возглавляют. В свою очередь это повлечет, в том числе, отсутствие какой-либо заинтересованности в развитии территории. В отсутствие прямых выборов глава города или района будет стремиться завоевывать не авторитет и уважение своих избирателей, а лояльное отношение к себе вышестоящего начальства. Кроме того, главы, избранные не на прямых выборах, становятся зависимыми от воли руководства Томской области и политических интересов партии «Единая Россия», которая, по сути, монополизировала участие в представительных органах власти и постепенно убивает политическую активность граждан в принципе. Подобный способ избрания глав городов и районов области полностью исключит возможность участия в конкурсе и последующее избрание оппозиционных кандидатов, что фактически уничтожит политическую конкуренцию на муниципальном уровне».



Фото: предоставлено активистами томского штаба Алексея Навального

Анна Ворошилова подчеркнула, что дату 25 декабря областная дума выбрала максимально удобную — перед Новым годом, когда люди заняты подготовкой к празднику.



А между тем, изменения коснулись немалого количества избирателей – более 300 000 человек. Я убеждена, что некоторые жители отдаленных районов области еще даже не знают, что больше на выборы главы района или города они ходить не будут. Не сложно догадаться, что конец декабря для скоростного принятия изменений в двух чтениях был выбран, чтобы избежать широкого общественного обсуждения, без которого подобные решения не должны приниматься в принципе. Председателем Думы Оксаной Козловской не были приняты во внимание неразрешенные противоречия по процедурным вопросам с депутатами, голосовавшими против принятия законопроекта. Игнорируя замечания противников данного решения, она провела голосование в двух чтениях, превратив принятие изменений, по сути, в грабеж. Принятие данного решения стало возможным в результате законодательной инициативы президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», наделенной таким правом уставом (основным законом) Томской области. При этом уставом данной ассоциации не определен орган, который вправе осуществлять полномочия по реализации права законодательной инициативы, не определена процедура принятия решений, связанных с этим правом, не определен порядок и полномочия органа управления по непосредственному внесению законопроектов и его представлению на заседании Законодательной Думы Томской области, не определены иные процедурные вопросы. Тем не менее, при принятии решения о внесении изменений в закон этим обстоятельствам какая-либо оценка не давалась, законность внесения законодательной инициативы не обсуждалась, несмотря на то что подобные вопросы задавались председателю совета на заседании Думы.



Анна Ворошилова просила суд удовлетворить ее иск в полном объеме и признать недействующим закон «О формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области».

Адвокат томского штаба Алексея Навального и непосредственно истца Антон Юшков добавил, что закон об отмене выборов в Томской области был принят с нарушениями. Не было предварительного вынесения вопроса на всеобщее обсуждение для жителей Томской области, и предложение в Законодательную Думу поступило от «Совета муниципальных образований», когда сам законопроект еще не был окончательно сформирован.

«Решение президиума совета, которым был впоследствии утвержден текст законопроекта, было принято позднее рассмотрения самого вопроса в комитете Законодательной Думы Томской области», — сказал Антон Юшков в суде. — То есть, комитет, который рассматривал законопроект, на руках не имел решения об утверждении текста этого законопроекта от органа, который выступил с инициативой — комитет рекомендовал Думе принять законопроект в отсутствии утвержденного «Советом муниципальных образований Томской области» решения. Лишение права выбора более 300 тысяч избирателей одним росчерком пера, да еще и под предлогом экономии денег – это абсолютно циничное решение. Да, демократия – удовольствие не из дешевых. Но как бы ни был формален институт выборов в нашей стране, сама возможность избирать дает любому человеку надежду воспользоваться этим правом и поменять свою жизнь к лучшему. А возможно, и самому воспользоваться пассивным избирательным правом и попробовать свои силы, пойти на выборы в качестве кандидата на выборную должность. И в этом случае именно население территории должно решать, кто из кандидатов достоин избрания, а не комиссия, состоящая из чиновников областной и районной администрации. Тем не менее закон принимается, и принимается под предлогом экономии денег. <...> Принятие этого закона нарушает избирательные права административного истца, лишая возможности в будущем участвовать в избрании главы Томского района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Данный закон принят без широкого обсуждения общественностью, в том числе на встречах с депутатами различных уровней, то есть по сути без учета мнения населения Томской области и Томского района в частности».