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08 октября,
2019
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Томских предпенсионеров будут учить дизайну и программированию

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

15 октября Томский государственный университет запустит пять программ обучения для людей предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба обладминистрации. Их слушатели смогут научиться программированию, дизайну, управлению лазерными установками, ведению экскурсий  и электронике.

Томских предпенсионеров будут учить дизайну и программированию

По словам менеджера программы Александра Петелина, программы подобраны так, чтобы их можно было освоить без опыта. На занятиях по электронике будут учить, в основном, работе с паяльником, на лазерных технологиях – гравировке, а дизайн предпенсионеры будут осваивать в программах Adobe Photoshop и CorelDraw.

Самая сложная компетенция — разработка мобильных приложений, — отметил Петелин. — Тут мы ориентируемся на преподавателей техникумов и учителей школ, у которых уже есть навыки работы с программным обеспечением.

По завершении программы слушатели получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке и «Скиллс Паспорт» с указанием уровня овладения профессиональными компетенциями.


Записаться на обучение или задать уточняющие вопросы можно по телефону 959-041 или электронной почте aepetelin@gmail.com.

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