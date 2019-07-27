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27 июля,
2019
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Томских полицейских будут судить за выбивание признательных показаний

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих полицейских. Сотрудники УМВД обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.

Томских полицейских будут судить за выбивание признательных показаний

Как сообщили в СУ СКР, инцидент произошел в апреле 2018 года. Полицейские  отправились в поселок Белый Яр и требовали от местного жителя, чтобы тот признался в незаконной вырубке леса. 

Двое сотрудников УМВД России по Томской области, находясь в окрестностях поселка Белый Яр, с целью получения от местного жителя признаний в совершении незаконной рубки лесных насаждений в Тегульдетском участковом лесничестве, сбили его с ног и, окунув головой в снег, удерживали в таком положении, нанося ему удары ногами по телу, пока он не согласился дать признательные показания,— говорится в сообщении. 

Травмы, полученные мужчиной, квалифицированы как легкий вред здоровью. Против полицейских возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).


Виновными себя служители порядка не признали. Сейчас полицейские находятся под подпиской о невыезде.


Материалы дела направлены в Тегульдетский районный суд для рассмотрения по существу.

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