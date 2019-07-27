Томских полицейских будут судить за выбивание признательных показаний

Двое сотрудников УМВД России по Томской области, находясь в окрестностях поселка Белый Яр, с целью получения от местного жителя признаний в совершении незаконной рубки лесных насаждений в Тегульдетском участковом лесничестве, сбили его с ног и, окунув головой в снег, удерживали в таком положении, нанося ему удары ногами по телу, пока он не согласился дать признательные показания,— говорится в сообщении.