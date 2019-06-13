Томских филологов наградили медалью Пушкина и званием заслуженного работника вуза
Владимир Путин подписал указ о награждении двух профессоров ТГУ государственными наградами за вклад в сферу культуры, искусства, литературы и просвещения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Профессор Татьяна Демешкина, которая руководит филологическим факультетом с 2005 года, получила звание «Заслуженный работник высшей школы российского образования». Его присваивают за педагогическую и научную деятельность с применением и разработкой новых методов.
Профессора Ольгу Лебедеву, автора 500 статей и 5 монографий, президент России наградил медалью Пушкина. Эту медаль вручают за достижения в исследовании и сбережении культурного наследия. Получить эту медаль может ученый, который минимум 20 лет занимался общественно-гуманитарной работой.
По словам заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, Татьяна Демешкина и Ольга Лебедева внесли огромный вклад в развитие международных контактов филологического факультета ТГУ, популяризацию русского культурного наследия в России и за рубежом, подготовку студентов и аспирантов, обогащение образовательной среды Томска и Сибирского региона в целом, — говорится в сообщении пресс-службы ТГУ.
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