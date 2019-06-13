Томских филологов наградили медалью Пушкина и званием заслуженного работника вуза

Владимир Путин подписал указ о награждении двух профессоров ТГУ государственными наградами за вклад в сферу культуры, искусства, литературы и просвещения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.





Профессор Татьяна Демешкина, которая руководит филологическим факультетом с 2005 года, получила звание «Заслуженный работник высшей школы российского образования». Его присваивают за педагогическую и научную деятельность с применением и разработкой новых методов.