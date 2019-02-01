Томские зоозащитники просят горожан помочь шарпею, упавшему с пятого этажа

Зоозащитные волонтеры просят неравнодушных томичей собрать деньги на операцию и реабилитацию шарпею по кличка Гера, которая упала с пятого этажа. На лечение и восстановление собаки требуется 120 тысяч рублей.

Информация о том, что собака выпала с балкона пятого этажа на улице Бела Куна, появилась в соцсетях 22 января. Волонтеры приехали и забрали шарпея Геру в клинику, чтобы оказать ей необходимую помощь. Обследование ветеринаров показало, что у животного сломан позвоночник.





Выяснить причину, как именно собака выпала с пятого этажа, пока невозможно. Хозяина собаки, 17-летнего подростка, в тот момент не было дома. Несмотря на то что зоозащитники предлагали свою помощь бесплатно, хозяин собаки отказался от лечения и забрал пса из клиники домой. Но после того как узнал, что шарпею требуется дорогостоящее лечение, вернул его волонтерам.





В настоящее время Гера находится в новосибирской ветеринарной клинике «Бэст». Собака готовится к сложной операции, ветеринары заявили, что после нее у Геры появится возможность встать на ноги. Собака уже прошла все необходимые при подготовке к операции процедуры. Сама операция назначена на сегодня, 31 января, однако волонтерам не хватает денег, чтобы оплатить ее. Стоимость операции для Геры составляет 120 тысяч рублей, в настоящий момент волонтеры собрали 77 тысяч рублей. Осталось собрать 43 тысячи рублей, однако сумма может быть увеличена.





Информацию о финансовой помощи пострадавшему шарпею Гере можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».







Добавим, что зоозащитники написали заявление в полицию по факту жестокого отношения к животным. И будут добиваться наказания для людей, допустивших падение собаки с балкона.