Томские журналисты вышли на пикет в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Журналисты из Томска устроили одиночные пикеты на площади Ново-Соборной и в Сквере Памяти в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан в четверг в Москве.





Среди пикетирующих — журналисты ТВ2 Елена Бронникова, Роман Чертовских, Лидия Симакова. К пикетам присоединились и городские активисты.





Журналисты и гражданские активисты поочередно стояли с плакатами и лозунгами «Свободу Ивану Голунову», «Иван Голунов –журналист, а не наркодилер». Елена Бронникова на своем плакате написала: «Хочу быть честным журналистом в России. И чтобы за это не подкидывали наркотики».





«Решила выйти, во-первых, в знак солидарности с коллегой, во-вторых, чтобы привлечь внимание к этому случаю, потому что в такой ситуации может оказаться любой честный российский журналист. Во время пикета многие подходили, спрашивали, что случилось. Многие фотографировали, чтобы поделиться в соцсетях. Кто-то выражал поддержку», — рассказала корреспондент ТВ2 Елена Бронникова.





«В таких ситуациях нужно проявлять цеховую солидарность, требовать более тщательного разбирательства. Если журналисты будут игнорировать задержания коллег, подкинутые наркотики в какой-то момент могут оказаться у них в кармане», — поделился Роман Чертовских.





«Я журналист и тоже пишу на такие темы, которые могут не понравиться власти или силовикам. В любой момент мне, также как и Ивану, могут подкинуть наркотики или сфабриковать дело. Я не считаю Ивана Голунова наркодилером. В России попрана свобода слова, поэтому любого человека могут обвинить в хранении и в продаже наркотиков, если он открыто выражает свои мысли», — сказала Лидия Симакова.





Акции в Томске начались в 13:00 и 14:00 по местному времени.





Накануне в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку задержанного специального корреспондента Ивана Голунова. Такие одиночные пикеты состоялись во многих городах России: в Перми, Ярославле, Владивостоке, Новосибирске и Краснодаре.





Журналисты выходили в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирает подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.





Иван Голунов — специальный корреспондент «Медузы», один из известных в России журналистов-расследователей – был задержан полицией, его подозревают в попытке сбыта наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Голунов утверждает, что ему подбросили наркотики, найденные при обыске. Профессиональное сообщество журналистов связывает задержание Ивана с его работой.





Вот над какими материалами работал Иван Голунов:





1. Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок (Meduza)

2. Пентхаус размером с два «Елисеевских». Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры (Meduza)

3. На что живет Русская православная церковь (РБК)

4. Люди гибнут за кинзу. Как устроен московский рынок зелени и при чем тут «воры в законе» («Большой город»)

5. Кто зарабатывает на реконструкции Москвы (РБК)

6. Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить и кто этим займется (Meduza)

7. Выселяторы. За пять лет «черные кредиторы» отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях (Meduza)

8. Что случилось с «Пересветом»? Как пчелы и рисовая шелуха обанкротили банк РПЦ, хранивший миллиарды госкомпаний (Meduza)





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