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06 августа,
2019
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В Томске врачи спасли трехлетнего ребенка с ожогами 65 % тела

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Второго июля в томскую больницу скорой медпомощи № 2 поступил трехлетний ребенок с ожогами в 65 % тела. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое, но мальчика удалось спасти.

В Томске врачи спасли трехлетнего ребенка с ожогами 65 % тела

У ребенка было 65 % глубокого ожога кожи, — цитирует телеграм-канал «Область здоровья» лечащего врача Николая Трохимчука. Семнадцать дней он находился в реанимации и большую часть этого времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики лечили пострадавшего внутривенно и провели ему операцию по пересадке кожи. В результате глубокие повреждения кожи удалось уменьшить до 5 %.


Сегодня, 5 августа, мальчика выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Через две недели он вновь приедет на осмотр.

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