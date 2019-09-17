Томские врачи спасли мужчину, которого сбила электричка

Томские врачи спасли мужчину, которого в июне этого года сбил электропоезд, сообщает пресс-служба облздрава.

Авария на железной дороге, в результате которой мужчина был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи, произошла в июне 2019 года. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами ребер, повреждением легких, закрытой травмой живота. Также были повреждены внутренние органы, был перелом основания черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, мужчина находился в состоянии шока III степени.





«Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, — рассказал заведующий отделением травматологии БСМП Александр Сусиков. — Над его спасением трудилась слаженная команда специалистов БСМП: травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. Благодаря их профессионализму и опыту пациенту удалось спасти жизнь и избежать тяжелых последствий для здоровья. При выписке он мог передвигаться самостоятельно даже без помощи ходунков».





Пациент проходил лечение в течение 42 дней, за это время ему сделали семь операций. Сейчас он находится на амбулаторном долечивании, реабилитацию корректируют специалисты БСМП.