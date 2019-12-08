Томские волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России

Томское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по итогам работы 2019 года стало вторым в рейтинге деятельности из 85 регионов России. В число лучших также вошли Ставропольское, Московское и Ямало-Ненецкое региональные отделения, сообщает облздрав.

Награду томским волонтерам вручила министр здравоохранения Вероника Скворцова на международном форуме добровольцев в Сочи.





Сообщается, что в Томское отделение входит более 900 волонтеров-медиков. Отделение сотрудничает с двадцатью медицинскими организациями. Волонтеры занимаются донорством, санитарно-профилактическим просвещением, рассказывают о здоровом образом жизни и привлекают школьников в медицину. По данным облздрава, всего в Томске работает 17 школьных отрядов, из них 18 школьников помогают в медучреждениях.





Подключиться к работе томских волонтеров-медиков можно через группу ВКонтакте.





Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа». В России при поддержке министерства здравоохранения РФ открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих свыше 40 тысяч человек от 16 лет и старше. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около четырех миллионов россиян.