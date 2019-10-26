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26 октября,
2019
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Томские волонтеры ищут мужчину, пропавшего три недели назад

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Волонтеры ищут пропавшего 41-летнего жителя Томского района Алексея Шимолина. Как сообщается в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт», последний раз мужчину видели 4 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. 


Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темную куртку, зеленую рубашку, темные штаны и шапку.


Поисково-спасательному отряду нужна помощь в поисках мужчины. Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.

Томские волонтеры ищут мужчину, пропавшего три недели назад
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