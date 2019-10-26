Томские волонтеры ищут мужчину, пропавшего три недели назад

Волонтеры ищут пропавшего 41-летнего жителя Томского района Алексея Шимолина. Как сообщается в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт», последний раз мужчину видели 4 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.





Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темную куртку, зеленую рубашку, темные штаны и шапку.





Поисково-спасательному отряду нужна помощь в поисках мужчины. Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112.