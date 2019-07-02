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02 июля,
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Томские волонтеры готовы присоединиться к организации Универсиады - 2023

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Волонтеры и спортсмены из Томского и Тюменского государственных университетов готовы присоединиться к организации Всемирной летней универсиады - 2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Томские волонтеры готовы присоединиться к организации Универсиады - 2023

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го — в китайском Чэнду.

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