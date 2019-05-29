Томские власти предлагают разработать и тестировать в регионе правила для беспилотников

Томские власти совместно с участниками федерального проекта «Тайга» предлагают правительству РФ разработать нормативы, регламентирующие использование беспилотных летательных аппаратов, и предусмотреть возможность для их тестирования на территории региона. Об этом сообщил глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований, член военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олег Мартьянов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обращение в кабмин планируется подготовить по итогам проведения конкурса разработчиков авиационных беспилотников «Авиароботех-2019», который пройдет 29-31 мая в рамках проекта «Тайга» в Томской области. Направить его в правительство РФ участники проекта планируют до конца июля.





«Мы рассчитываем по итогам конкурса в июне-июле выйти с инициативой в правительство РФ с проектом нормативно-правового акта об организации опытного района по применению беспилотников в Томской области. Росавиация, Минтранс и Минэкономразвития, которые формируют законодательство полетов в едином воздушном пространстве, не всегда готовы менять федеральный закон - нужно где-то попробовать. Для этого выделяются участки или районы, где такие вещи отрабатываются. Когда они доказывают свою объективную работоспособность, уже транслируются в законодательство», - сказал Мартьянов.





Как пояснил генеральный директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев, представители отрасли рассчитывают, что правительственный нормативно-парвовой акт позволит решить ряд проблем, с которыми сталкиваются компании, использующие беспилотники, и установит новые стандарты работы для отраслевых, в частности, сельскохозяйственных и нефтегазовых, компаний, которые из-за устаревшей законодательной базы не могут использовать в работе данные, полученные при помощи беспилотников. Ожидается, что документ сможет решить вопросы с использованием для связи с беспилотниками новых частот, а также с согласованием полетов с силовыми структурами.





Отдельным направлением документа, считают эксперты, должны стать вопросы безопасности. Для того, чтобы беспилотники не сталкивались в небе с другими летательными средствами, а также имели зашифрованный сигнал управления, который не смогут перехватить террористы, предстоит утвердить системные правила безопасности.