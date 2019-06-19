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19 июня,
2019
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Томские власти планируют построить 12 мусорных полигонов к 2024 году

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

Власти Томской области планируют в рамках нацпроекта «Экология» строительство новых мусорных полигонов и мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура.

Томские власти планируют построить 12 мусорных полигонов к 2024 году

«Нацпроект предполагает создание с нуля современной инфраструктуры по обращению с отходами. В Томской области к 2024 году планируется создание порядка семи мусоросортировочных комплексов, 12 полигонов, несколько пунктов мусоросжигания и предприятий, связанных с переработкой отходов. Отдельным блоком идет обращение с продуктами лесопиления», — сказал Роман Мазур.


По его словам, реализация нацпроекта предполагает подключение внебюджетных источников. Также в рамках нацпроекта «Экология» предполагается выйти на 100-процентное восстановление леса на участках, где произошла вырубка или гибель деревьев — посадка одного дерева за каждое вырубленное.


«Необходимо оснащение лесопожарной техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров. Также предполагается приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для лесовосстановления и лесоразведения», — отметил Роман Мазур.


Он добавил, что на лесовосстановительные работы в 2019-2021 годы в рамках нацпроекта будет направлено 183,8 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей из регионального.

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