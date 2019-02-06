Томские власти не готовы выкупить поликлинику в районе Зеленых горок

Власти Томской области не рассматривают вариант покупки здания поликлиники, которое компания «Форо» строит в микрорайоне Зеленые горки, сообщил журналистам замгубернатора по социальной политике Иван Деев.





«У нас была переписка с собственником. Мы предлагали ему войти в систему обязательного медицинского страхования, прикрепить к себе жителей Зеленых горок и получить подушевое финансирование. Но последний разговор оборвался на том, что собственник предлагает это здание купить», — рассказал Иван Деев на пресс-конференции.





Он отметил, что на текущий момент областные власти не рассматривают вариант покупки, а настаивают на своем предложении — вхождении компании «Форо» в систему ОМС.