Томские власти не готовы выкупить поликлинику в районе Зеленых горок

Власти Томской области не рассматривают вариант покупки здания поликлиники, которое компания «Форо» строит в микрорайоне Зеленые горки, сообщил журналистам замгубернатора по социальной политике Иван Деев.
«У нас была переписка с собственником. Мы предлагали ему войти в систему обязательного медицинского страхования, прикрепить к себе жителей Зеленых горок и получить подушевое финансирование. Но последний разговор оборвался на том, что собственник предлагает это здание купить», — рассказал Иван Деев на пресс-конференции.
Он отметил, что на текущий момент областные власти не рассматривают вариант покупки, а настаивают на своем предложении — вхождении компании «Форо» в систему ОМС.
Ранее сообщалось, что компания «Форо» в 2014 году получила земельный участок в мегарайоне Солнечная Долина, куда входят микрорайоны Зеленые Горки, Подсолнухи, Заречный, Солнечный, под поликлинику. Проект предусматривал строительство медучреждения на улице Клюева в рамках государственно-частного партнерства. В 2018 году власти говорили, что поликлиника может заработать в конце года, однако отмечали, что так как объект строится на частные деньги, они не имеют права контролировать ход работ.
Сейчас жители Солнечной Долины вынуждены обращаться за медицинской помощью в поликлинику СО РАН в Академгородке и в медсанчасть №2 на улице Бела Куна, оба учреждения находятся далеко.