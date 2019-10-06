Томские власти хотят передать две трассы в федеральную собственность

«Наша задача – совместно с исполнительной властью увеличить долю федеральных трасс на территории области за счет поэтапной передачи части региональных дорог в федеральную собственность, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская. — Прежде всего, речь об участках транзитных дорог Томск – Колывань – Новосибирск и Томск – Мариинск. Сейчас остро стоит вопрос подготовки документов. Там определены сроки, работа непростая. Но это позволит высвободить около 300 млн рублей, которые сейчас область тратит на их содержание и ремонт».





По словам председателя комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергея Автомонова, ряд документов уже готовится.





«Сейчас готовятся документы о передаче участка автодороги через Колывань на Новосибирск в федеральную собственность. Но Минтранс требует, чтобы для этого автодорога была приведена в полное соответствие с федеральными нормативами. Пока для ряда регионов действуют послабления, в том числе и для нас. Мы постараемся ими воспользоваться», – подчеркнул Автомонов.





Планируется, что трасса Томск — Колывань — Новосибирск станет федеральной в 2021 году, а дорога Томск — Мариинск перейдет в федеральную собственность в 2022-2023 годах.





В настоящее время в Томской области более одиннадцати тысяч километров дорог. Из них только 0,3 % – федерального значения. Это в 50 раз меньше, чем в Забайкальском крае, и в 100 раз меньше, чем в Якутии. Регион по этому показателю на 79 месте из 85.

