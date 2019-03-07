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07 марта,
2019
Новости

Томские владельцы автобусов не торопятся получать лицензии на перевозки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Лицензии на автобусные перевозки ввели в России с 1 марта. В Томске пока не выдано ни одной лицензии, рассказал руководитель регионального Ространснадзора Сергей Лукин.


На получение лицензий у перевозчиков есть 120 дней, по истечении которых деятельность без разрешающих документов станет незаконной. Чтобы получить документ, необходимо обратиться в соответствующие территориальные органы Ространснадзора.


По действующему законодательству, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если таковое обязательно, влечет административный штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией, юридическим лицам - от 40 до 50 тысяч рублей также с возможной конфискацией.


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