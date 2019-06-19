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19 июня,
2019
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Томские ученые тестируют препарат для подавления раковых опухолей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты томской компании «ИФАР» и ученые новосибирского Академгородка тестируют препарат для лечения рака, сообщает портал inotomsk. Лекарство разрабатывали для борьбы с опухолями, устойчивыми к химиотерапии. 

Томские ученые тестируют препарат для подавления раковых опухолей
Фото: inotomsk.

«В онкологии есть проблема устойчивости опухолей к лечению лекарствами — резистентности к химиотерапии, — цитирует инновационный портал гендиректора «Ифар» Вениамина Хазанова. — Например, 80–90 % пациентов с мелкоклеточным раком легкого вначале поддаются лечению, однако полная ремиссия наступает только у 30–40 %. Одной из важнейших причин устойчивости опухоли к химиотерапии является активность механизмов восстановления ДНК. Противоопухолевые препараты разрушают ДНК раковой клетки и вызывают ее гибель, а ферменты репарации препятствуют действию лечения».

Проведенные исследования показали, что препарат повышает эффективность химиотерапии, подавляет опухоль и уменьшает число метастаз.


Проект лекарства прошел международную экспертизу «Сколково» и полил государственную поддержку по программе «Фарма-2020». Сейчас разработчики занимаются патентированием препарата и ведут переговоры об организации промышленного производства. Проект планируют завершить в 2025 году. 

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