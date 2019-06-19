Томские ученые тестируют препарат для подавления раковых опухолей

«В онкологии есть проблема устойчивости опухолей к лечению лекарствами — резистентности к химиотерапии, — цитирует инновационный портал гендиректора «Ифар» Вениамина Хазанова. — Например, 80–90 % пациентов с мелкоклеточным раком легкого вначале поддаются лечению, однако полная ремиссия наступает только у 30–40 %. Одной из важнейших причин устойчивости опухоли к химиотерапии является активность механизмов восстановления ДНК. Противоопухолевые препараты разрушают ДНК раковой клетки и вызывают ее гибель, а ферменты репарации препятствуют действию лечения».