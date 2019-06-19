Томские ученые тестируют препарат для подавления раковых опухолей

Специалисты томской компании «ИФАР» и ученые новосибирского Академгородка тестируют препарат для лечения рака, сообщает портал inotomsk. Лекарство разрабатывали для борьбы с опухолями, устойчивыми к химиотерапии.
Проведенные исследования показали, что препарат повышает эффективность химиотерапии, подавляет опухоль и уменьшает число метастаз.
Проект лекарства прошел международную экспертизу «Сколково» и полил государственную поддержку по программе «Фарма-2020». Сейчас разработчики занимаются патентированием препарата и ведут переговоры об организации промышленного производства. Проект планируют завершить в 2025 году.