Томские ученые создали программу для эвакуации при затоплениях

Сотрудники геолого-географического факультета (ГГФ) ТГУ с коллегами из Токийского столичного университета (TMU) создали IT-программу для безопасной эвакуации при паводках. Модель эвакуации из затопленной деревни проектировали на примере Черной речки, сообщает пресс-служба ТГУ.

По замыслу ученых, программа в режиме реального времени сможет показать процесс затопления и предложить безопасные пути эвакуации из зоны потопа.

Наши коллеги из TMU много работают над новыми способами прогноза природных катастроф, поскольку для Японии нередки оползни, землетрясения, наводнения, — цитирует пресс-служба ТГУ доцента ГГФ Вадима Хромых. — Японцы уже создали автоматическую систему оповещения для нескольких населенных пунктов. В ходе рабочего визита в TMU мы освоили их способы моделирования природных катастроф с оптимизацией путей эвакуации и разработали подобную систему для деревни Черная речка, которая каждую весну оказывается под угрозой затопления.

По словам Хромых, в базу программы заложена информация о количестве домов и их жильцов в Черной речке, указано, где живут дети и те, у кого есть проблемы с передвижением.





Новую систему встроят в специализированный блок Геопортала ТГУ — «Паводок». Доступ к нему обычно открывают в преддверии весеннего половодья для сотрудников МЧС. Разработчики портала хотят открыть доступ для всех жителей Томской области, чтобы люди могли следить за ситуацией с паводком и вовремя готовиться к эвакуации.