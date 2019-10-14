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14 октября,
2019
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Томские ученые создали программу для эвакуации при затоплениях

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники геолого-географического факультета (ГГФ) ТГУ с коллегами из Токийского столичного университета (TMU) создали IT-программу для безопасной эвакуации при паводках. Модель эвакуации из затопленной деревни проектировали на примере Черной речки, сообщает пресс-служба ТГУ. 

Томские ученые создали программу для эвакуации при затоплениях
Фото: пресс-служба ТГУ

По замыслу ученых, программа в режиме реального времени сможет показать процесс затопления и предложить безопасные пути эвакуации из зоны потопа. 

Наши коллеги из TMU много работают над новыми способами прогноза природных катастроф, поскольку для Японии нередки оползни, землетрясения, наводнения, — цитирует пресс-служба ТГУ доцента ГГФ Вадима Хромых. — Японцы уже создали автоматическую систему оповещения для нескольких населенных пунктов. В ходе рабочего визита в TMU мы освоили их способы моделирования природных катастроф с оптимизацией путей эвакуации и разработали подобную систему для деревни Черная речка, которая каждую весну оказывается под угрозой затопления.

По словам Хромых, в базу программы заложена информация о количестве домов и их жильцов в Черной речке, указано, где живут дети и те, у кого есть проблемы с передвижением.


Новую систему встроят в специализированный блок Геопортала ТГУ — «Паводок». Доступ к нему обычно открывают в преддверии весеннего половодья для сотрудников МЧС. Разработчики портала хотят открыть доступ для всех жителей Томской области, чтобы люди могли следить за ситуацией с паводком и вовремя готовиться к эвакуации.

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