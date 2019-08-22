Томские ученые разрабатывают удобрение для зоны рискованного земледелия в Сибири

Ученые Томского государственного университета разрабатывают удобрение на основе гуминовых веществ, которое позволит усилить выживаемость сельскохозяйственных культур в зоне рискованного земледелия в Сибири. Препарат будет стимулировать корнеобразование у растений. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие реки Томской области формируют свой водосбор за счет верховых болот, богатых гуминовыми веществами. Серия экспериментов, проведенных биологами, показала, что пробы таежной речной воды стимулируют корнеобразование у растений, тем самым увеличивая шансы молодых всходов на выживание. Для Сибири, являющейся зоной рискованного земледелия в силу суровых климатических условий, этот эффект крайне необходим», — сказал собеседник агентства.





По словам доцента биологического института ТГУ Александра Куровского, гуминовые вещества попадают в воду таежных рек из торфяных болот и при подтоплении пойменных участков, где разлагается листва. Для создания удобрений планируется в промышленных масштабах выделять эти вещества из торфа и опавшей листвы. Куровский отметил, что удобрений на основе гуматов немало, но они помогают повысить продуктивность растений, тогда как новая разработка направлена на повышение выживаемости всходов, что поможет снизить риски потери урожая при действии экстремальных экологических факторов.





Исследователи провели эксперимент на посадках пшеницы и томатов - у обеих культур воздействие гуматно-минеральных компонентов таежных вод привело к выраженному удлинению корней, которые значительно превосходили длиной сам побег. Сейчас ученые продолжают полевые и лабораторные эксперименты, а также ищут источники финансирования для работы над удобрением. Разработка актуальна для Томской области, где находятся одни из крупнейших залежей торфа в мире.