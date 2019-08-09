Томские ученые разрабатывают лекарства на основе торфа
Ученые СибГМУ изучают торф из разных месторождений и систематизируют данные о содержащихся в нем биологически активных веществах. В дальнейшем медики собираются использовать сырье для создания новых лекарств, сообщает пресс-служба вуза.
Верховой торф обладает хорошими антисептическими, ранозаживляющими свойствами, - говорит доцент кафедры химии СибГМУ Ольга Голубина. - Хорошо известны гуминовые кислоты, которые пытаются использовать для лечения желудочных заболеваний. В университете уже исследуют влияние компонентов торфа на сердечную активность, разрабатывают препараты из природного сырья.
Торф ученые собирают в разных районах Томской области: Каргасокском Верхнекетском, Бакчарском, Чаинском, Томском. С помощью современных методов анализа химики СибГМУ определят свойства торфа с каждого месторождения.
В дальнейшем медики планируют стандартизоваться сырьевые источники, чтобы понимать, откуда можно брать торф для разработки конкретного препарата.
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