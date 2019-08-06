Томские ученые проектируют дрон для поиска пожароопасных участков леса

Сотрудники ТУСУРа разрабатывают дрон, способный искать пожароопасные участки леса. Собрать и испытать устройство ученые надеются в течение двух лет.

Проектируемый измерительный комплекс состоит из радиометра, инфракрасных датчиков и камеры с высоким разрешением. С их помощью дрон будет определять, насколько земля насыщена влагой, и просчитывать пожароопасность территории.





«Инновационная часть проекта — это так называемый нулевой метод измерений, который позволяет улучшить метрологические характеристики комплекса, сделать измерения более точными, — цитирует инновационный портал Томской области автора проекта Егора Алексеева. — Разработка будет представлять собой навесной измерительный комплекс для малогабаритного беспилотного летательного аппарата. У нас уже есть макет микроволнового радиометра, на основе которого происходит отладка разработанных различных модулей и настройка будущего измерительного комплекса».





У этой поисковой системы есть аналог — спутниковые системы. Но проектируемый дрон, как отмечают ученые, позволит вести исследования быстрее, эффективнее и дешевле.





В течение двух лет тусуровцы планируют создать рабочий образец измерительного комплекса и исследовать леса Томской области.