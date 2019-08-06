Добрые новости
06 августа,
2019
1
фото
Новости

Томские ученые проектируют дрон для поиска пожароопасных участков леса

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

Сотрудники ТУСУРа разрабатывают дрон, способный искать пожароопасные участки леса. Собрать и испытать устройство ученые надеются в течение двух лет.

Томские ученые проектируют дрон для поиска пожароопасных участков леса

Проектируемый измерительный комплекс состоит из радиометра, инфракрасных датчиков и камеры с высоким разрешением. С их помощью дрон будет определять, насколько земля насыщена влагой, и просчитывать пожароопасность территории.


«Инновационная часть проекта — это так называемый нулевой метод измерений, который позволяет улучшить метрологические характеристики комплекса, сделать измерения более точными, — цитирует инновационный портал Томской области автора проекта Егора Алексеева. — Разработка будет представлять собой навесной измерительный комплекс для малогабаритного беспилотного летательного аппарата. У нас уже есть макет микроволнового радиометра, на основе которого происходит отладка разработанных различных модулей и настройка будущего измерительного комплекса». 


У этой поисковой системы есть аналог — спутниковые системы. Но проектируемый дрон, как отмечают ученые, позволит вести исследования быстрее, эффективнее и дешевле.


В течение двух лет тусуровцы планируют создать рабочий образец измерительного комплекса и исследовать леса Томской области.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.