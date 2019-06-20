Томские ученые протестируют лекарство от болезни Паркинсона на людях

ООО «Рионис», проектная компания группы компаний «Ифар», получило разрешение на проведение клинических исследований лекарства «Проттремин» для лечения болезни Паркинсона. Об этом говорится на сайте компании.

Согласно полученному разрешению, «Рионис» может приступить к оценке безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата «Проттремин» на здоровых добровольцах. Данное исследование будет проведено в течение девяти месяцев на базе СибГМУ.





Отмечается, что «Проттремин» — это запатентованный в России и за рубежом инновационный препарат, оказывает выраженное дофаминпозитивное действие, устраняя симптомы паркинсонизма на уровне «золотого стандарта терапии данного заболевания – Леводопа, но не является предшественником дофамина, не ингибирует ферменты его деградации, не связывается с рецепторами нейромедиаторов.





В лабораторных исследованиях установлено, что лекарство защищает головной мозг от поражения нейротоксинами и восстанавливает пораженные (нейротоксинами) нейроны.





Узнать, куда можно подать заявку о добровольном участии в исследованиях, можно тут.

