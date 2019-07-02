Томские ученые назвали самые опасные месяцы для инфаркта

Ученые из Томского НИИ кардиологии проанализировали более девяти тысяч случаев острых нарушений функций сердца за десять лет, сопоставив их с погодными условиями в регионе. Об этом сообщают Известия.

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре. По мнению экспертов, обусловлена такая зависимость может быть не только погодой, но и длительными праздниками и связанными с ними застольями.





Ученые изучили связь времени года с частотой развития острых коронарных заболеваний, а именно с инфарктом миокарда и внезапной коронарной смертью. Обе эти патологии называют острыми коронарными катастрофами. Причем в последнем случае человек умирает от инфаркта так быстро, что даже сам участок сердца не успевает погибнуть.





Для исследования были использованы данные программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда» по Томску за 10 лет. В этот период было зарегистрировано 9,06 тыс. случаев заболевания. Сведения по погоде ученые взяли из данных Томского филиала Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Среди всех случаев чуть более 90% составил острый инфаркт миокарда, оставшаяся часть пришлась на внезапную коронарную смерть.





Максимальная частота возникновения патологий за десятилетний период исследований была зарегистрирована в январе — на 11,7% выше, чем среднегодовой уровень. Минимум коронарных катастроф пришелся на ноябрь — он был ниже среднегодового уровня на 7,8%. Причем число случаев с непредвиденной остановкой сердца поднималось в январе почти на треть, а в мае — на четверть.





Правда, иногда повышенное количество инцидентов с острыми коронарными катастрофами случалось в другие месяцы. В основном это были осенние и весенние периоды с большим количеством дней контрастной смены погоды. Именно на эти дни приходилось наибольшее число острых коронарных катастроф — в среднем от 61 до 80% за месяц.





«Резкий перепад атмосферного давления или температуры способен вызвать снижение или повышение артериального давления, привести к приступу стенокардии, — пояснил заведующий отделением общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний НИИ кардиологии Томского НИМЦ профессор Алексей Репин. — Здоровый человек спокойно перенесет капризы погоды, а сердечно-сосудистая система больного может с ними не справиться».





Однако другие эксперты считают, что полученные результаты могут быть следствием не только погоды, но и образа жизни людей.





«Злоупотребление алкоголем на майских и новогодних праздниках вполне может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил врач-кардиолог университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов. — Более того, алкоголь способствует нарушению режима приема лекарственных средств, что в совокупности и приводит к повышению числа острых коронарных катастроф».





Авторы работы сообщают, что установить конкретную связь между нарушением режима на праздниках (алкоголь, обильная еда, малая подвижность) и инфарктом довольно трудно. Если инсульт, возникающий из-за резкого повышения давления, зачастую становится прямым результатом принятия большой дозы спиртного, то для инфаркта такой четкой причинно-следственной связи нет. Поэтому ученые подчеркивают, что интерпретировать результаты исследования нужно осторожно, слишком много факторов могут оказывать влияние на возникновение патологий. В том числе следует учитывать особенности погоды именно в Томске, где проводились наблюдения. Для Москвы результат исследования может быть совсем другой.





По заключению авторов исследования, прогнозирование данных метеорологических аномалий может играть важную роль в планировании работы медицинских учреждений служб по предупреждению и лечению болезней сердца. Авторы работы предлагают учитывать выявленные закономерности при планировании отпусков и дней отдыха врачей, чтобы не столкнуться с нехваткой кадров при увеличении числа больных. А также советуют сердечникам быть особенно внимательными к своему самочувствию в указанные периоды.