Томские ученые назвали причины паводка в Тулуне

Тяжелые последствия паводка в иркутском Тулуне, который был затоплен водами реки Ия, обусловлены состоянием русла реки и поймы. Так пишет Интерфакс со ссылкой на заведующего кафедрой гидрологии геолого-географического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Валерия Земцова.

«Я изучил материалы о ситуации в Тулуне и могу сказать, что при подобных ситуациях многое зависит не от якобы климатических аномалий, как сейчас это подается, а от состояния мостов и дамб, — сказал Валерий Земцов. — В данном случае видно, что пролеты моста, не рассчитанного на такой паводок, оказались забиты и уровень воды начал расти. Кроме того, пойма реки также была засорена».





По его мнению, изменения климата, которые сейчас называют аномальными, произошли еще в 1980-х годах.





«Поэтому необходимо пересмотреть нормативы по возведению мостов и дамб. Климат изменился и меняется, поэтому то, что раньше было аномалией, сейчас обыденность», — подчеркнул Валерий Земцов.





Он добавил, что ситуация в Тулуне по параметрам схожа с ситуацией в Крымске в 2012 году, когда погибли 156 человек.





Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. По последним данным, погибли более 20 человек. Еще 15 оставались пропавшими без вести.



Всего подтоплены 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Затоплены 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.